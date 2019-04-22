Филиалу МГУ в Казахстане предоставят отдельное здание

Астана, , 11:59 — REGNUM Филиал Московского государственного университета им. Ломоносова в Нур-Султане получит отдельное здание. Об этом говорится в соглашении между правительствами России и Казахстана о функционировании казахстанского филиала, сообщает 22 апреля агентство «Казинформ».

В сенате Казахстана состоялось расширенное заседание комитета по социально-культурному развитию и науки. Отмечалось, что в настоящее время филиал работает на базе Евразийского национального университета.

Заместитель министр образования и науки Казахстана Рустем Бигари добавил, что обучение одного студента бакалавриата в филиале составляет 1,69 млн тенге ($4466), что на 40% дешевле, чем в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что студенты казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова будут изучать казахский язык и историю Казахстана в объеме, предусмотренном другими вузами республиками.

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