Присяжные оправдали таксиста из Чечни, обвиняемого в убийстве троих военных

Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Жителя Чечни Расамбека Б. признали невиновным в убийстве троих российских военнослужащих на рынке в Урус-Мартане в 2000 году. Такой вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей 19 апреля, сообщили в Северо-Кавказском окружном военном суде.

По версии следователей, обвиняемый прибыл 8 октября 2000 года на автомобильный рынок города Урус-Мартана. Подойдя вплотную к трем силовикам, один из которых был сотрудником ФСБ, он застрелил их из пистолета. После этого, забрав у убитых два автомата и боеприпасы к ним, скрылся с места преступления.

Продав похищенное оружие, злоумышленник вступил в вооруженную банду, на счету которой был ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. Почти год он был членом НВФ, после чего уехал в Урус-Мартан, где стал работать таксистом. Задержали подозреваемого лишь спустя 17 лет после убийства военных.

Таксиста обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в вооруженной группе, хищении и незаконной передаче огнестрельного оружия и боеприпасов. В мае 2018 года дело было передано в суд. Однако суд присяжных посчитал его вину недоказанной.

После вынесения вердикта присяжных суд решил освободить Расамбека Б. из-под стражи под подписку о невыезде.

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