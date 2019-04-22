Кощунственная агрессия: муфтият Дагестана осудил теракты на Шри-Ланке

Махачкала, , 11:58 — REGNUM Муфтият Республики Дагестан выступил с официальным заявлением в связи с серией терактов, произошедших на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи. Религиозная организация категорически осудила действия террористов и выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Кощунственные проявления агрессии, направленные против всего человечества, никак не сообразуются с общепринятыми нормами морали, гуманизма, терпимости. Эта трагедия является еще одним подтверждением циничности и бесчеловечности людей, лишенных здравого смысла и понимания добра», — передаёт пресс-служба организации слова первого заместителя муфтия Дагестана Абдуллы Аджимоллаева.

Он также добавил, что муфтият республики категорически осуждает любое насилие и солидарен со всеми традиционными конфессиями в порицании радикальных проявлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 290 человек, в том числе десятки иностранных граждан. Ещё около 500 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время по подозрению в причастности к атакам задержаны 13 человек.