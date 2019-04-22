В Канзасе протестуют против «компьютеризации образования»

Топика, США, , 11:53 — REGNUM В штате Канзас прошла серия протестных акций школьников и их родителей, направленная против внедрения в школах штата системы компьютеризированного образования Summit Learning, сообщает New York Times 22 апреля.

Спустя восемь месяцев после начала внедрения системы количество жалоб учеников и их родителей на переутомление, недостаток общения, головные боли и раздражительность достигло «критической массы» и начались акции протеста: школьники бойкотируют занятия, родители осаждают попечительские советы школ. В отдельных округах доля недовольных новой формой обучения достигает 80%. Родители, ратующие за отмену реформы, отмечают, что дети проводят почти все учебное время один на один с компьютером, что негативно влияет как на их здоровье, так и на развитие социальных навыков.

Профинансированная четой Цукерберг программа Summit Learning представляет собой всеобъемлющую образовательную «экосистему», с материалами, заданиями и тестами по всем основным предметам. Доступ к этой информации ученик получает через свой личный планшет или ноутбук, а учитель выступает лишь в качестве ассистента компьютерной системы в случае, если учащемуся не удаётся разобраться самому. Сторонники системы выделяют в качестве ее основных достоинств индивидуальную настройку под каждого школьника и сравнительную дешевизну для тех регионов, где учителей недостаточно, а школы испытывают недостаток средств. Дело в том, что доступ к этой системе на данный момент для школ предоставляется бесплатно, а сами гаджеты родители для учащихся приобретают самостоятельно.

Summit Learning внедряется в различных регионах США на протяжении четырех лет и почти во всех случаях вызывает бурное недовольство со стороны родителей и учеников. В то же время в самой Силиконовой долине, где была разработана система, процветает мода на полный отказ от применения гаджетов в школьном образовании.