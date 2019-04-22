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В провинции Юньнань на юго-западе Китая изъято 41 кг наркотиков из Мьянмы

Общество

16 апреля были задержаны двое подозреваемых в городе Чжаньси. У них было изъято 33,5 кг метамфетамина и 8,38 кг героина

Куньмин, Китай, 22 апреля 2019, 11:45 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двоих подозреваемых, у которых при себе было 41 кг наркотиков, сообщили в бюро общественной безопасности города Тэнчун, передает 22 апреля агентство Синьхуа.

Отдел по борьбе с наркотиками полиции Тэнчуна получил в начале апреля текущего года наводку на двоих человек, планировавших перевозку крупной партии наркотиков из Мьянмы в Китай. Полиция немедленно инициировало расследование, собрав специальную группу, а также направила полицейских в пограничный Даэхун-Дай-Качиньский автономный округ провинции.

Уже 16 апреля были задержаны двое подозреваемых в городе Чжаньси. У них было изъято 33,5 кг метамфетамина и 8,38 кг героина, которые находились в их грузовике. Расследование данного дела продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является форпостом Китая в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трансграничным оборотом наркотиков в целом в виду ее близости к «золотому треугольнику» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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