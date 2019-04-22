В России интернетом не пользуются около 30 млн человек

Москва, , 11:45 — REGNUM В России интернетом не пользуются около 29,4 млн человек (в возрасте от 12 лет), что составляет около 24% от населения страны. Об этом 21 апреля сообщил портал Overclockers.

Эту статистическую информацию сообщили посетителям Российского интернет-форума, который прошел в период с 17 по 19 апреля 2019 года в Московской области. Отмечалось, что за последние три года количество пользователей сети выросло на 7%, сейчас интернетом пользуются около 93 млн российских граждан (76%).

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Ране ИА REGNUM сообщило, что ВЦИОМ назвал самую востребованную онлайн-услугу. Согласно представленным данным, 61% граждан России чаще всего пользуются онлайн-услугами банков.

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