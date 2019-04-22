В Нур-Султане намерены достроить линию линейного транспорта

Астана, , 11:47 — REGNUM Строительство системы легкорельового транспорта в Нур-Султане планируется продолжить после рефинансирования кредитного займа. Об этом 22 апреля заявил первый заместитель председателя правительства республики — министр финансов Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время по вопросу финансирования проекта ведутся переговоры с государственным банком Китая. Министр отметил, что заем также может быть рефинансирован за счет внутренних источников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Нур-Султане было приостановлено строительство системы легкорельсового транспорта (LRT). Деньги на строительство на первоначальном этапе были выделены государственным банком развития Китая.

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