Новый альбом корейской поп-группы BTS побил сразу три рекорда Гиннеса

Сеул, , 12:04 — REGNUM Южнокорейская поп-группа BTS продолжает набирать популярность по всему миру; недавно выпущенный альбом поставил сразу три новых рекорда Гиннеса. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Организация Guinness World Records на своём интернет-сайте опубликовала информацию о том, что главный клип альбома к-поп группы «Boy With Luv» стал самым просматриваемым видео за сутки, самым просматриваемым музыкальным клипом за сутки и самым просматриваемым музыкальным клипом корейской поп-группы за сутки. Таким образом, были зафиксированы три новых рекорда. За 24 часа после релиза клип набрал 74,6 миллионов просмотров, а за неделю — свыше 185 миллионов просмотров. Также за неделю было продано 2,13 миллиона цифровых копий нового альбома, что позволило «Boy With Luv» занять первое место в музыкальных чартах в США, Великобритании и Японии. BTS стала первой группой со времён The Beatles, которой удалось добиться подобного.

Ранее BTS получили награду от президента Мун Чжэ Ина за вклад в продвижение корейской культуры.