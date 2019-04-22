Свыше 2,2 тыс. спасателей будут дежурить на Пасху в Алтайском крае

Барнаул, , 11:38 — REGNUM В Алтайском крае готовятся отпраздновать один из главных православных праздников — Светлое Христово Воскресение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 22 апреля, подготовку к этому событию ведут не только верующие, но и спасатели.

Читайте также: Граждане России стали чаще соблюдать религиозные обычаи

В преддверии Пасхи сотрудники МЧС проводят активную профилактическую работу по обеспечению безопасности, по предупреждению пожаров и других происшествий на территории храмов и церквей, где проходят торжественные религиозные мероприятия.

Всего на территории Алтайского края на контроль взято 89 церковных объектов.

Также в сюжете: К Пасхе для москвичей подготовили 60 бесплатных экскурсий

«При подготовке к празднованию на каждом из них проводятся инструктажи и беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На период проведения пасхальных торжеств пожарную безопасность в регионе будут осуществлять более 2,2 тыс. человек личного состава МЧС России и 532 единицы техники федеральной противопожарной службы.

Напомним, сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Воскресение Христово в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: У православных христиан началась Страстная неделя