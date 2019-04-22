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Создатель Star Citizen считает, что хоронить Anthem ещё рано

Общество

По мнению Криса Робертса, EA и BioWare ещё могут довести игру до ума

Редвуд-Сити, США, 22 апреля 2019, 11:21 — REGNUM  По мнению создателя Star Citizen Криса Робертса Anthem всё ещё имеет шанс стать отличной игрой. Об этом 21 апреля сообщил портал PCGamesN.

Робертс сказал, что такие масштабные онлайн-игры как Anthem и Star Citizen требуют, чтобы над ними постоянно велась работа. Он отметил, что сам играл в Anthem и знает: там есть множество хороших работающих вещей, но есть и такие, которые не работают.

Разработчик добавил: он надеется, что EA и BioWare не сдадутся и произведут все необходимые доработки, ведь, по его мнению, Anthem не относится к тем играм, которые изначально «полностью сломаны».

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Напомним, релиз Anthem состоялся 22 февраля 2019 года на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One. Эта многопользовательская онлайн-игра выполнена в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат зависит от реакции), геймерам в ней предложено играть за людей, пилотирующих экзокостюмы «Джавелин».

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