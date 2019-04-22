Марокко считает рейтинг свободы прессы «предвзятым»

Рабат, , 12:45 — REGNUM Международная неправительственная организация по защите деятельности СМИ «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный отчет о свободе прессы. В данном отчете Королевство Марокко заняло 135-е место и получило характеристику «очень сложной» страны для занятия журналистикой. Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что Королевство опустилось на пять строчек по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Согласно отчету организации, марокканские власти намеренно препятствовали местным и иностранным СМИ, которые пытались освещать протесты движения «Хирак аль-Шааби» в регионе Риф на севере Марокко. Кроме того, сообщается, что в Марокко профессиональные и гражданские журналисты подвергаются судебному преследованию за свою деятельность.

Со своей стороны, министерство культуры и коммуникаций Марокко заявило, что отчет организации «Репортеры без границ» является «предвзятым» и «неточным», утверждая, что в Марокко «царит атмосфера свободы и независимости, без какой-либо прямой или косвенной цензуры».