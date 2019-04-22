Молочный фальсификат на Урале чаще всего попадается в магазинах «у дома»

Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В магазинах Среднего Урала наиболее часто находят контрафактную молочную продукцию из других регионов. Об этом сообщила руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В магазинах «у дома» мы встречаем и выявляем больше фальсификата, чем в торговых сетях или фирменных магазинах», — сказала Топоркова.

Специалист добавила, что фальсификации местной молочной продукции не так много, в основном специалисты находят проблемы в продукции из других субъектов РФ.

Напомним, 11 апреля 2019 года замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что каждый четвертый товар молочного происхождения на прилавке является фальсификатом. Это 15 млрд «упаковок» из 60 млрд всего выпускаемых.

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