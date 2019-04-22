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Директор Успенской прокомментировал сообщения о госпитализации певицы

Общество

По его словам, причиной отмены концертов не является ухудшение здоровья

Москва, 22 апреля 2019, 10:58 — REGNUM  Информация о том, что певица Любовь Успенская экстренно госпитализирована, не соответствует действительности. Об этом заявил директор исполнительницы Виталий Макаров, комментируя ситуацию со здоровьем певицы.

Он отметил, что концерты в Барнауле и Омске, запланированные на 21 и 22 апреля соответственно, не состоялись вовсе не по причине плохого самочувствия Успенской.

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«У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания», — написал Виталий Макаров в Intagram.

https://www.instagram.com/p/BwjK85jhf2h/

Директор исполнительницы заявил, что выступления пришлось отменить по «техническим причинам»: «Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше».

Макаров также отметил, что с 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений, а в города, где были отменены концерты, исполнительница городских романсов и русского шансона обещает вернуться в скором времени.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Любовь Успенская находится в больнице, поэтому запланированный концерт певицы в Барнауле отменен.

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