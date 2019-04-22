«Москва уже резиновая»: в Северном Бутово собрались противники ТПУ

Москва, , 10:56 — REGNUM В Москве 21 апреля прошла встреча жителей района Северное Бутово, не согласных со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Трансляцию вёл канал «Рупор Москвы».

Мероприятие прошло в традиционном для столичных протестов формате встречи с депутатами различного уровня. У места будущей стройки собралось несколько сотен человек.

«Бутово против ТПУ», — скандировали жители.

По их мнению, в этом месте должен быть расположен сквер. Участники встречи рассказали о проблемах с инфраструктурой района — плотная застройка и перегруженность автотранспортом. Например, возле метро во дворах паркуют автомобили жители Подмосковья, приезжающие в столицу на работу.

«По всей Москве точечная застройка. И так уже жить негде — устраивают эти «человейники». Говорят, Москва не резиновая. Она стала уже резиновая! Сделали по реновации программы — в 3−5 раз больше жилья строят, чем было», — заявил депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы проводят политику строительства транспортно-пересадочных узлов, объединяющих в единую систему различные виды транспорта — метрополитен, железную дорогу, автобусы и трамваи. Как правило, в проекты также включают дополнительные объекты — жилые высотки, коммерческую недвижимость и т.д.

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