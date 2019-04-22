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Паводок в свердловском Ирбите: уровень воды снижается

Общество

Ситуация находится под контролем

Ирбит, Свердловская область, 22 апреля 2019, 10:56 — REGNUM  В городе Ирбите Свердловской области вода пошла на спад. В реке Ница её уровень за 20 и 21 апреля снизился до 623 см., на 33 см., сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

На 11:00 по местному времени 22 апреля подтоплены территории возле четырёх жилых домов. них живут девять человек, в том числе ребёнок.

Таким образом, ситуация стабилизировалась. Синоптики полагают, что в ближайшее время снижение уровня воды продолжится. Паводковая ситуация остаётся на контроле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реке поднимался на прошедшей неделе. При этом жизнеобеспечение населения нарушено не было.

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