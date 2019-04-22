Казань, , 10:55 — REGNUM

Премьер-министр Татарии Алексей Песошин в рамках сессии Госсовета 22 апреля 2019 года отчитывается о работе правительства в прошлом году, отметив в числе проблем ситуацию с демографией. Песошин заявил, что «ситуация с демографией — это серьёзный вызов», но решить его локально не выйдет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам премьер-министра, на сегодня республиканское правительство готовит предложения для федерального центра, которые позволили бы разрешить демографическую ситуацию.

«В течение 2017−2018 годов в Республике Татарстан, как и в России в целом, отмечается снижение уровня рождаемости», — отмечается в докладе.

В 2018 году в Татарии родилось 46 320 человек при коэффициенте рождаемости 11,9 на 1000 человек населения против 10,9 в целом по России.

«Снижение уровня рождаемости в 2017—2018 годах обусловлено уменьшением возрастных коэффициентов рождаемости среди женщин младших возрастных групп (15−19 лет) и негативным изменением возрастной структуры женщин фертильного возраста (15−49 лет). Среди женщин репродуктивного возраста сократилась доля 20−29 летних, на которых, как правило, приходится более половины всех рождений», — говорится в правительственном докладе.

Снижение рождаемости происходит на фоне роста смертности. Показатель смертности по итогам 2018 года составил 11,5 на 1000 человек населения, что на 1,8% выше показателя 2017 года. Преобладают в структуре смертности болезни системы кровообращения (606 случаев на 100 тыс. человек населения при 598,6 случаев в 2017 году).

При этом в докладе отмечается, что за последние годы есть чёткая динамика снижения показателя смертности среди лиц трудоспособного возраста. В 2018 году показатель по сравнению с 2017 годом уменьшился на 1,2%, составив 416,4 на 100 тыс. человек соответствующего возраста (в 2017 году — 421,3). Есттественный прирост населения в Татарии составил 1600 человек — или 0,4 на 1000 человек населения.

Среди российских регионов Татария по коэффициенту естественного прироста занимает 21 место, среди регионов Поволжья — первое место. Премьер-министр отметил, что за последние пять лет ожидаемая продолжительность жизни населения республики увеличилась на 2,13 года, составив 74,3 года против 72,17 года в 2014 году.

Напомним, в сфере экономики за 2018 год в регионе также было не всё гладко. Снижение отмечалось в сельском хозяйстве, в отдельных сегментах автомобильного производства. В то же время объем валового регионального продукта в прошлом году в Татарии был 2 440,3 млрд рублей — 101,5% к уровню 2017 года. Основной вклад в ВРП был внесён за счёт промышленности и торговли.

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