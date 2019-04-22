Сутки до «Финала»: братья Руссо предостерегают зрителей

Лос-Анджелес, США, , 11:32 — REGNUM Режиссеры супергеройской ленты «Мстители: Финал» братья Руссо объявили о суточной готовности перед премьерой и попросили зрителей удерживаться от раскрытия подробностей сюжета, рассказывает журнал ComicBook.

Премьера в Лос-Анджелесе состоится 23 апреля, а на следующий день весь мир присоединится к просмотру. Пост с предвестием «Финала» появился в Twitter-аккаунте братьев. Джо Руссо также уверен, что на этот раз спойлеры будут появляться быстрее, чем это было в момент выхода предыдущего фильма, «Мстители: Война бесконечности». По его словам, социальные сети позволяют переносить информацию почти мгновенно, поэтому лучше удержаться от посещения социальных сетей и сайтов в ближайшие дни.

В Сети уже начали появляться отрывки из «Мстители: Финал». Так, после показа первых 20 минут фильма в Южной Корее, в тот же день появились интернет-описания отрывка. Ранее киноделы запустили в социальных сетях хэштег #DontSpoilTheEndgame: он должен был помочь фанатам киновселенной Marvel дотерпеть до премьеры фильма в неведении.

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Это не первый случай флешмобов ради борьбы со спойлерами: в моменты выхода спектакля «Гарри Поттер и проклятое дитя» посетителям театра дарили значки с хештегом #KeepTheSecrets, а писательница Джоан Роулинг попросила в своем Twitter не рассказывать о содержании увиденного.

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