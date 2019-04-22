Исключили за взгляды? Родители школьника в США судятся с руководством школы

Бриджпорт, США, , 10:59 — REGNUM Родители исключенного из школы ученика в штате Коннектикут подают в суд на руководство частного учебного заведения: по их мнению, ребенка исключили за то, что он консерватор, сообщает The Washington Examiner.

Теодор и Соня Манчини, родители 16-летнего школьника, утверждают, что школа исключила их сына из-за «консервативных комментариев», которые он сделал на уроке английского языка в этом учебном году, и настаивают, что школа не выполнила свое обещание быть толерантной к их политическим взглядам.

Инцидент произошел во время обсуждения в классе гендерной темы на примере «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. Когда одноклассники выдвинули аргумент, что трансгендерность была важным социальным элементом, подросток не согласился, утверждая, что «такое поведение было неодобрительно». После этого, говорят родители, одноклассники принялись словесно атаковать их сына, и вскоре его исключили из школы.

По словам адвоката семьи, который много занимается разбирательствами со школами, издевательства в определенном смысле связаны с наличием у человека идей, которые считаются необщепринятыми. В либеральной обстановке, которая должна быть политкорректной, кто-то проявляет крайнюю нетерпимость, считает адвокат. Руководство школы не согласно: по словам директора, ученика исключили после тщательного и справедливого процесса, более того — ему был дан шанс «придерживаться ожиданий».