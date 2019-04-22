Музей скорой медицинской помощи открыли в Нур-Султане

Астана, , 10:42 — REGNUM В Нур-Султане открыли музей скорой медицинской помощи, который собрал подлинные документы, предметы и исторические фотографии о становлении и развитии службы. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе акимата (администрации) города.

Глава организационно-методического отдела Едил Шалов отметил, что музей был открыт для того, чтобы продемонстрировать работу службы с 1930-х годов до 2018 года.

В музее представлено медицинское оборудование для оказания первое помощи, а также форма сотрудников в различные годы. Экспозиция включает всего 50 экспонатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2019 года заместитель директора ГУ «Библиотека первого президента Республики Казахстан» Куляш Актаева заявила, что к 2025 году все музеи страны будут переведены на цифровой формат.