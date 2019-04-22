В Танзании объявили о возвращении останков героя войны за независимость

Додома, , 10:21 — REGNUM Правительства Танзании объявило о начале кампании по возвращению черепа героини войны за независимость. Голову Лети Хема из этноса ньятуру немецкие солдаты увезли в Германию в качестве трофея, передает газета Nipashe.

О начале данной кампании объявил министр информации, культуры, искусства и спорта Харрисон Мвакьембе.

«Когда колониалисты убили героиню, это показалось им недостаточным, и они решили … отвезти (останки) в Германию для проведения исследования, чтобы выявить, были ли у нее суперспособности по управлению такими разумными насекомыми как пчелами», — заявил Мвакьембе в парламенте города Додома.

Министр добавил, что Лети Хема более трех лет противостояла колониальным силам с помощью роя пчел, который не нападал на местных жителей.