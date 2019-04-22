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Посол Индонезии в Пакистане о Раден Картини: «Привела женщин к прогрессу»

Общество

Посольство Индонезии в Пакистане провело мероприятие по случаю Дня Картини

Исламабад, 22 апреля 2019, 10:17 — REGNUM  В честь празднования Дня Картини посол Индонезии в Пакистане Иван Суюдхи заявил, что национальная героиня Раден Адженг Картини (1879−1904) своими мыслями и идеями привела индонезийских женщин к прогрессу, сообщает Antaranews.

Посольство Индонезии в Исламабаде организовало мероприятие, посвященное толкованию Дня Картини.

«Мы хотим, чтобы ценности борьбы Картини продолжали быть движущей силой для улучшения положения молодых индонезийских женщин сейчас и в будущем», — отметил посол.

Мероприятие под названием «Картини: вдохновлять, достигать и действовать» сопровождалось показом мод, различными конкурсами, а также танцевальными и музыкальными выступлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей Индонезии с национальным праздником, Днём Картини, который ежегодно отмечается 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии поздравил жителей страны с национальным праздником

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Внешняя политика Индонезии
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