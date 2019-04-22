Пользователи «Пикабу» устроили бунт из-за удаления эротических публикаций

Москва, , 10:10 — REGNUM Известный форум Picabu столкнулся с бунтом пользователей, которым не понравилось, что администрация лишила их способа просматривать быстро удаляемые публикации с эротическим содержанием. Руководство портала сломало схему, которая работала около года.

Ранее пользователи форума завели Telegram-канал PicabuUspeli, который делал перепост публикаций с хештегом Uspeli до их удаления. Однако в какой-то момент администрация стала отслеживать такие посты и удалять их до того, как они попадают в канал. Всё это вызвало негодование пользователей портала, которые в итоге стали критиковать его общую политику модерирования и опустили оценку приложения Picabu в Google Play.

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Напомним, портал Pikabu был запущен в апреле 2009 года. По состоянию на 1 ноября 2018 года его посещаемость составляет 102 млн пользователей в месяц.

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