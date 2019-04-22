Сразу три малочисленные народности Китая были полностью выведены из нищеты

Куньмин, Китай, , 10:09 — REGNUM Китай вывел три группы малочисленных народностей, проживающих в провинции Юньаннь на юго-западе страны из нищеты, сообщает 21 апреля газета China Daily.

Народности Дулун, Дэан и Цзино, компактно проживающие в горных районах на северо-западе, западе и юге провинции Юньнань на юго-западе Китая общим населением чуть более 50 тыс. человек, были выведены из нищеты.

Доля представителей этих трех народностей, проживающих за чертой бедности всего за несколько лет кампании по борьбе с нищетой упало с 24,25% до 2,42%. При этом для того, чтобы покинуть список народов, находящихся за чертой бедности, этот показатель должен составлять не менее 3%.

Глава местного офиса департамента развития и борьбы с бедностью Хуан Юньбо заявил, что в общей сложности семь этнических групп будут исключены из «списка нищих». Уже в 2020 году их число увеличится до 11, отметил Хуан.

Напомним, что борьба с нищетой входит в число «трех битв», которые объявил Китай на своем пути в число стран умеренного достатка населения во всех аспектах к 2020 году. Для достижения этой цели Китай должен вывести из нищеты 30 млн человек в период с 2018 по 2020 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Промышленное развитие Тибета вывело из нищеты 210 тыс. человек