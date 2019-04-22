Житель Курганской области предстанет перед судом за призывы к экстремизму

Курган, , 10:18 — REGNUM В Курганской области 23-летнего жителя Половинского района обвиняют в публичных призывах к экстремизму, которые он нанёс на стены домов столицы Зауралья. Ему грозит лишение свободы сроком на четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2018 года молодой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью побуждения граждан к совершению насильственных действий в отношении конкретной группы лиц, нанёс соответствующие призывы краской из аэрозольного баллона на стенах домов в Кургане. А именно на доме № 67 по ул. Пролетарская и № 169 по ул. Коли Мяготина.

На данный момент он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.