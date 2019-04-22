Доступность Крыма растёт, но только не для Дальнего Востока

Благовещенск, , 10:37 — REGNUM Рост популярности курортов Крыма практически не отражается на отпускных предпочтениях жителей Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Виной тому отсутствие прямых рейсов в Крым и отказ некоторых авиакомпаний заходить на «субсидированные маршруты».

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Для того чтобы житель Амурской области смог отдохнуть в Крыму, для начала ему нужно туда попасть, а это, как показывает практика, — сложный квест, преодолеть который под силу далеко не каждому. Во-первых, из благовещенского аэропорта нет прямых рейсов в Крым. Во-вторых, рейсы через Москву, даже после введения в 2012 году «субсидированных» перелётов, фактически остались так же недоступны, как и прежде, о чем и рассказала жительница Приамурья губернатору Василию Орлову во время проведения прямого эфира на одном из местных телеканалов. Женщина рассказала, что купить льготные билеты практически невозможно, из-за чего приходится летать полностью за свой счёт.

«Мы второй год пытаемся отправить детей на сборы. В прошлом году — в Крым, в этом году — в Анапу. Не можем приобрести субсидированные билеты. Какой-то ажиотаж с этими билетами. По 2−3 билета выкидывают на дату, и мы никак не можем поймать их, ужас какой-то. И получается, наши дети должны лететь по 60 тысяч — билет туда и обратно стоит», — рассказала в эфире жительница Приамурья.

Глава региона Василий Орлов был готов к этому вопросу и тут же дал чёткий, исчерпывающий ответ.

«Субсидированные билеты распределяются по конкурсу. Авиакомпании, которые к нам летают, не хотят заходить на конкурс. Как я вижу принципиальное решение этой проблемы: для того чтобы билеты стали дешёвыми, необходимо развивать конкуренцию. Мы понимаем, что когда приходит только одна компания-монополист, есть большой соблазн увеличить стоимость до максимальной. И у нас впервые за последние годы этим летом на Москву в неделю будет осуществляться 24 рейса разными авиакомпаниями. Соответственно, они, конкурируя между собой, снижают стоимость авиабилетов. В частности, договорились, что сюда будет летать S7. В том числе на принципиально новых самолетах Airbus A321neo. Это, конечно, отразится на качестве перевозок», — ответил губернатор.

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В то же время пресс-служба Минвостокразвития анонсировала открытие нового прямого рейса Благовещенск — Москва авиакомпанией S7. С 30 апреля до 30 мая будет осуществляться три рейса в неделю, а с началом лета рейсы станут ежедневными. Стоимость билета по минимальному тарифу будет соответствовать «плоскому» тарифу, принятому в «Аэрофлоте», сообщили в министерстве.

«У наших компаний летний тариф отличается от зимнего. Это связано с тем, что летом у них загрузка полная, а зимой зачастую это рейсы планово убыточные — они не загружены. И соответственно, чтобы в целом экономика совпадала у компании, они летом стараются поставить стоимость билетов повыше, понимая, что люди никуда не денутся и всё равно купят. «Аэрофлот» не летает к нам, потому что у нас старая полоса, и эта полоса не принимает широкофюзеляжные самолёты, которые использует «Аэрофлот». Наша полоса даже не по длине, а по своей грузоподъёмности не может принять эти самолеты», — объяснил Василий Орлов.

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Губернатор отметил, что аэродромы находятся в федеральной собственности и на строительство и реконструкцию благовещенского аэропорта «Игнатьево» трижды объявлялся конкурс, но никто не пожелал принять участие в выполнении работ.

«Вот я буквально на прошлой неделе встречался по этому поводу с зампредом правительства, который курирует эту тему, — Максимом Акимовым. Я думаю, мы услышали друг друга: что необходимо изменить в конкурсной документации, чтобы зашли подрядные организации. Для нас критически важно в этом году начать работы. За три года мы эту полосу построим», — заверил глава региона.

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Всего, по словам губернатора, из федерального бюджета на Дальний Восток дополнительно выделено 2,5 млрд рублей на субсидированные авиабилеты. Из них Амурской области достанется 274 млн рублей.

«Исходя из той стоимости — 6 400 рублей на один билет, мы сможем порядка 40 тысяч авиабилетов субсидировать. В прошлом году было 25 тысяч билетов. То есть мы в этом плане продвинулись, но ещё много нам предстоит сделать для того, чтобы убедить авиакомпании в летнее время билеты продавать тоже», — подытожил глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, поездки в Крым на майские праздники почти не пользуются спросом среди жителей Хабаровского края. Для местного населения по-прежнему актуальны курорты Юго-Восточной Азии — они и ближе, и дешевле, и сервис там лучше. Чтобы улететь 27 апреля в Симферополь и вернуться обратно в Хабаровск 10 мая, нужно потратить как минимум 41 087 рублей. Провести в воздухе придётся в общей сложности более 17 часов.