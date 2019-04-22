«Отец евро» Тео Вайгель выпустил автобиографию к своему 80-летию

Берлин, , 10:00 — REGNUM Немецкий и европейский политик Теодор (Тео) Вайгель, известный как «отец евро», выпустил автобиографию к своему 80-летию, передает канал n-tv.

Вайгель отмечает юбилей 22 апреля. Накануне в Мюнхене состоялась презентация его автобиографии под заголовком «Честность — это валюта» (Ehrlichkeit ist eine Währung). Политик рассказывает о своей жизни на 352 страницах.

Теодор Вайгель в течение 11 лет возглавлял партию «Христианско-социальный союз», с 1989 по 1998 год был министром финансов ФРГ. Именно он в 1995 году предложил название для единой валюты Европейского союза — евро. А простому обывателю Тео Вайгель запомнился как обладатель самых пышных бровей среди знаменитостей.