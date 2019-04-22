Какие пароли чаще взламывают?

Лондон, , 10:18 — REGNUM Национальный центр кибербезопасности в Великобритании составил список интернет-паролей, которые чаще всего поддаются взлому. Результаты исследования специалисты опубликовали на своем сайте.

Рейтинг возглавляют числовые комбинации: 23,2 миллиона пользователей используют пароль 123 456. Его более длинную версию используют 7,7 миллионов: 123 456 789. Тройку лидеров (3,8 миллионов) завершает слово QWERTY — собранное по первым буквам на клавиатуре слева направо. 3 600 000 пользователей просто используют password («пароль» — англ.) в качестве своего пароля. На пятом месте оказалась комбинация из 1 111 111 — 3,1 миллион человек.

Следом на местах 5−10 оказались обычные имена: Эшли, Майкл, Даниэль, Джессика и Чарли. По 200 тысяч человек набрали названия футбольных клубов, вроде «Ливерпуль» или «Арсенал», и имена супергероев (Бэтмен, Супермен и т. д).

Центр кибербезопасности посоветовал пользователям использовать три случайных слова, которые не связаны друг с другом, но их можно легко запомнить. Правильный выбор паролей, по мнению специалистов центра, — первый шаг к укреплению безопасности в интернете.

Статистика по паролям была получена при раскрытии киберпреступлений и раскрыта в ходе обнародования первого киберопроса, проведенного в преддверии форума CYBERUK 2019, который пройдет в Шотландии 24−25 апреля. Это ключевое событие для IT-сообщества в Великобритании.

Опрос также выявил и другие нюансы поведения пользователей: например, 42% респондентов боятся финансового мошенничества в сети, а пароли и pin-коды для смартфонов используют только 70% опрошенных.

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