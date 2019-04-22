Мать, выбросившую ребенка на свалку, разыскивают в Кабардино-Балкарии

Баксанский район, Кабардино-Балкария, , 09:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ищут женщину, выбросившую на свалку новорожденного ребенка. Тело младенца, завернутое в пакет, было найдено среди бытового мусора в селении Кременчуг-Константиновское Баксанского района. По данному факту следственное управление Следственного комитета по региону организовало доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе ведомства.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на установление матери ребенка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Кабардино-Балкарии была арестована женщина, убившая своего ребенка. Мать двоих детей родила третьего ребенка втайне от своего мужа и решила избавиться от него, выбросив в кучу мусора рядом с железнодорожными путями по улице Ингушской в городе Нальчике.

Преступницу нашли не сразу. Лишь спустя почти два года она стала фигуранткой уголовного дела об убийстве.

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