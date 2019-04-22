Москва, , 09:35 — REGNUM

В Москве полиция проводит проверку по обращению женщины, передавшей знакомой украшение стоимостью 1 млн рублей, но решившей его вернуть назад, передаёт 12 апреля агентство «Москва».

По данным СМИ, женщина 1964 года рождения обратилась в ОВД «Басманный» и сообщила, что 14 апреля у себя дома передала браслет из жёлтого металла своей знакомой 1958 года рождения, нуждавшейся в деньгах. Стоимость украшения она оценивает в сумму более 1 млн рублей.

Источник пояснил агентству, что получившая дар женщина страдает онкологическим заболеванием и ей необходимы средства на лечение. Однако дарительница через какое-то время передумала и решила вернуть браслет через полицию.