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Глава Индонезии поздравил жителей страны с национальным праздником

Общество

День Картини ежегодно отмечается 21 апреля

Джакарта, 22 апреля 2019, 09:37 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Днем Картини, который ежегодно отмечается 21 апреля, в день рождения национальной героини Раден Адженг Картини, сообщает Antaranews.

«Давайте продолжим укреплять боевой дух Картини», — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо, поздравляя индонезийских женщин, пояснил, что боевой дух — это дух для создания семей, общин, нации и продвижения следующего поколения.

Напомним, Раден Адженг Картини родилась на острове Ява в 1879 году. В Индонезии её почитают за борьбу в области прав и положения женщин в стране и за развитие образования для девочек.

Читайте развитие сюжета: Посол Индонезии в Пакистане о Раден Картини: «Привела женщин к прогрессу»

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