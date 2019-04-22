«Сибур» провёл VR-экскурсию на будущем заводе в Тобольске

Тобольск, Тюменская область, , 09:17 — REGNUM Виртуальную прогулку по будущему заводу «Сибура» в Тобольске совершили студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщает 22 апреля пресс-служба вуза.

Экскурсия с использованием VR-очков прошла во время визита на завод в рамках проекта по трудоустройству «Карьерный экспресс-2019», реализуемого университетским Центром карьеры и работы с выпускниками.

Ребята посетили действующее производство мономеров и полимеров, узнали о продукции и технологических особенностях предприятия. На смотровой площадке студентам рассказали о ходе строительства и вводе в эксплуатацию крупнейшего нефтехимического комплекса в России по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров «ЗапСибНефтехим».

Во время визита учащиеся познакомились с работниками компании, узнали о карьерных возможностях, программе поддержке молодых специалистов и системе наставничества внутри предприятия, требованиях к кандидатам на трудоустройство, корпоративной культуре, а также о возможности прохождения стажировок на предприятии.

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