Суд Ирака приговорил четырех боевиков ИГ* к смерти

Багдад, , 09:09 — REGNUM Суд Ирака вынес четыре смертных приговора в отношении членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 апреля Kurdistan24.

Террористы воевали на территории Сирии и были захвачены бойцами Демократических сил Сирии, а затем переданы властям Ирака.

Осужденные признали свою вину, в том числе и то, что совершали преступления в отношении мирных граждан с целью дестабилизации ситуации в Ираке и Сирии.

Правозащитные организации раскритиковали решение властей, в том числе и за ускорение судебного процесса, «чреватого ошибками».

Напомним, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о себе в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии. В результате длительного противостояния террористы были фактически разгромлены. В настоящее время они подвергаются судебному преследованию.