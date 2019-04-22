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Суд Ирака приговорил четырех боевиков ИГ* к смерти

Общество

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 22 апреля 2019, 09:09 — REGNUM  Суд Ирака вынес четыре смертных приговора в отношении членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 апреля Kurdistan24.

Террористы воевали на территории Сирии и были захвачены бойцами Демократических сил Сирии, а затем переданы властям Ирака.

Осужденные признали свою вину, в том числе и то, что совершали преступления в отношении мирных граждан с целью дестабилизации ситуации в Ираке и Сирии.

Правозащитные организации раскритиковали решение властей, в том числе и за ускорение судебного процесса, «чреватого ошибками».

Напомним, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о себе в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии. В результате длительного противостояния террористы были фактически разгромлены. В настоящее время они подвергаются судебному преследованию.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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