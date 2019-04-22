Избиение подростка в Барабинске переросло в разборки между взрослыми

Барабинск, Новосибирская область, , 09:03 — REGNUM Спустя несколько недель после того, как в сети начали активно обсуждать ролик, на котором записано избиение школьника подростками из города Барабинск Новосибирской области, дело получило новый поворот, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутата барабинского горсовета Константина Терещенко вызвали к следователю. Как рассказал сам Терещенко, отец одного из нападавших подростков написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении депутата за распространение видеозаписи.

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«Хочу напомнить, как это видео распространялось. Ваши дети снимали это видео, распространяли, издевались над другими людьми, — отмечает Терещенко на видео, которое он разместил на своей странице в Facebook. — Если у вас есть желание таким образом выстроить защиту, то я думаю, что это не самый лучший способ».

Напомним, что видео, о котором идёт речь оказалось не единственным. Сначала горожанепересылали друг другу ролик в мессенджерах, считая, что это очередная школьная разборка. Но позже появилась версия, что подростки пытались таким образом заработать, выкладывая в интернете видео. Местный депутат Константин Терещенко написал заявление в полицию.

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Руководитель межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя ИА REGNUM происходящее в Барабинске, напомнил, что молодёжные группировки были достаточно распространённым и даже обыденным явлением в конце 90-х начале 2000-х, а потом как-то сошли на нет. Связано это, по его мнению, с ростом благосостояния населения и улучшением общего социального климата.

«Появление подобных группировок в Барабинске свидетельствует об общей деградации ситуации. Одновременно можно говорить и о системном провале в работе с молодёжью Барабинска. Нет, ну формально, всё с этим вопросом в Барабинске было хорошо. Вот смотрите, все участники нападений формально были из благополучных семей, занимались спортом. Один вроде как даже хотел стать десантником. Чиновники, отвечающие за молодёжь тоже вроде как штаны не просиживали. Примерно с месяц назад замглавы Барабинска встречался с молодёжным активом Барабинска, рассказывая им, как добиться успеха. В конце разговора он пожелал современной молодёжи не бояться ничего и, в первую очередь, не бояться совершать ошибки (ведь без них не придёт опыт), смело идти вперёд. А в итоге вот такая вот серия нападений и вполне устойчивая молодёжная банда, смело идущая вперёд и выкладывающая свои подвиги в социальные сети. Как это могло произойти? Давайте отмотаем историю на год ранее, когда в Барабинске случилась стрельба в колледже. Шуму было много, но разве там кто-то серьёзно с этим вопросом разбирался? Наклеили на подростка ярлык экстремиста и забыли. А проблема осталась. И вот результат», — считает Антонов.

Общественник отметил, что не удивится, «если вместо того, чтобы действительно разобраться в ситуации, начнут оказывать давление на депутата Терещенко, который этот вопрос вынес в публичную плоскость».

«Научить подростка драться это не самое сложное, сложнее привить ему какие-то моральные устои. Понимание, что знание это ему даётся не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать. И здесь нужна большая работа с руководителями спортивных секций. Чему они учат молодых людей? Привести специально отобранную молодёжь на встречу с чиновником это удобно и даже приятно. Молодежь будет хлопать и улыбаться. Сложнее приехать в неблагополучный район или в исправительное учреждение. И не просто поговорить, а дать людям надежду, на лучшее будущее. А потому только вмешательством полиции проблему не исправить. И разбираться нужно не только не только с этой группировкой, но и со всеми «ответственными» лицами, которые по факту оказались безответственными», — считает Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после появления в интернете видеоролика из Барабинска, на котором видно, как подростки жестоко избивают несовершеннолетнего юношу, прокуратура и СКР по Новосибисркой области организовали проверки.

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