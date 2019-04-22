Компания Ourhome приняла участие в облагораживании Сеульского лесного парка

Сеул, , 09:04 — REGNUM Компания по производству продуктов питания Ourhome провела волонтерское мероприятие по посадке цветковых растений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 22 апреля 30 сотрудников компании из волонтерского отряда «Happy Ourhome» посадили около 500 цветковых растений на территории Сеульского лесного парка, расположенного в Сондон-гу города Сеула.

Известно, что представители продуктовой компании высадили кустарниковые растения, которые наиболее эффективны для борьбы с мелкой пылью, а именно гортензию пильчатую, рододендрон Шлиппенбаха, рододендрон индийский.

«Мы рады принять участие в волонтерской деятельности в Сеульском лесном парке, так как на сегодняшний день проблема мелкой пыли становится все более актуальной», — сообщили представители компании.