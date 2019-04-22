В Бурятии в помощь Забайкалью хотели отправить грязные вещи

Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров в соседнем Забайкальском крае. Однако некоторые жители решили, по всей видимости, под видом «гуманитарки» избавиться от старого хлама.

«Стыдно должно быть тем, кто путает место сбора гуманитарной помощи пострадавшим с помойкой. Разбирая гуманитарную помощь, что вы приносите, дорогие мои земляки, обнаружили целую коробку грязных и дурно пахнущих вещей, а также поношенное грязное нижнее бельё. Их мы выбросили. Не хочу знать, о чем думали эти недобрые люди, принося такие вещи для отправки пострадавшим», — пишет в Фейсбук общественница Светлана Будашкаева.

Она добавила, что не нужно запечатывать скотчем коробки и мешки, поскольку перед отправкой в зону бедствия они все равно будут разбираться и сортироваться.

Тем временем отвозивший гуманитарную помощь в Забайкалье начальник штаба Добровольческого корпуса Байкала Солбон Санжиев раскрыл некоторые подробности пожара.

«В Чите встретились с активистами, добровольцами и познакомились с начальником ВДПО Эдуардом Ивановым. Ввёл немного в курс. Пожар пришёл из Монголии и потом ещё и ушёл на китайскую территорию. При этом пострадало много чабанских стоянок и населённых пунктов»,— написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, масштабные пожары прошлись по юго-востоку Забайкальского края 19 и 20 апреля. Сильный шквалистый ветер способствовал быстрому распространению огня, в результате чего пострадало 17 населённых пунктов. Согласно официальной информации, сгорело более ста домов и тысячи домашних животных. По предварительным данным, ущерб от стихии оценивается в 280 млн рублей.

Читайте также: Забайкалье в огне: юго-восток горит от Степи до Борзи

В Забайкалье от пожаров погибли тысячи домашних животных и птиц

Названа предварительная сумма ущерба от пожаров в Забайкалье