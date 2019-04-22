Польскую традицию сжигать чучело Иуды заподозрили в антисемитизме

Прухник, Польша, , 08:52 — REGNUM В Страстную пятницу, несмотря на запрет католической церкви, в польском подкарпатском городке Прухник местные жители сожгли чучело Иуды. Польские и израильские средства массовой информации увидели в этой традиции акт антисемитизма, передает канал n-tv.

Сожжение чучела Иуды состоялось в Прухнике впервые за 10 лет. Газета Jarosławski Ekspres подробно описала церемонию на центральной улице Иоанна Павла II и опубликовала видеозаписи. На чучеле, сделанном из мешка с соломой, значится надпись «Иуда 2019. ПРЕДАТЕЛЬ». Иуда представлен с большим носом, в шляпе, с пейсами и звездой Давида на плече.

Чучело избили палками, проволокли по улице, подожгли и сбросили в речку. По информации газеты, традиция существует в этой местности с XVIII века. Однако она была запрещена католической церковью из-за слишком агрессивного и антисемитского характера. Газета Jarosławski Ekspres пообещала разузнать реакцию местных властей, педагогов и психологов на возобновление этой традиции.