Понедельник, 22 Апреля 2019 года
09:15:34 МСК

Польскую традицию сжигать чучело Иуды заподозрили в антисемитизме

Общество

Впервые за 10 лет жители городка Прухник провели запрещенный церковью самосуд над чучелом

Прухник, Польша, 22 апреля 2019, 08:52 — REGNUM  В Страстную пятницу, несмотря на запрет католической церкви, в польском подкарпатском городке Прухник местные жители сожгли чучело Иуды. Польские и израильские средства массовой информации увидели в этой традиции акт антисемитизма, передает канал n-tv.

Сожжение чучела Иуды состоялось в Прухнике впервые за 10 лет. Газета Jarosławski Ekspres подробно описала церемонию на центральной улице Иоанна Павла II и опубликовала видеозаписи. На чучеле, сделанном из мешка с соломой, значится надпись «Иуда 2019. ПРЕДАТЕЛЬ». Иуда представлен с большим носом, в шляпе, с пейсами и звездой Давида на плече.

Чучело избили палками, проволокли по улице, подожгли и сбросили в речку. По информации газеты, традиция существует в этой местности с XVIII века. Однако она была запрещена католической церковью из-за слишком агрессивного и антисемитского характера. Газета Jarosławski Ekspres пообещала разузнать реакцию местных властей, педагогов и психологов на возобновление этой традиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные праздники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить