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22 апреля в Москве солнечно и до +19 °С

Общество

Осадков синоптики не прогнозируют

Москва, 22 апреля 2019, 08:45 — REGNUM  В Москве сегодня, 22 апреля, день обещает быть солнечным и тёплым. По данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +17…+19 °С.

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Погода будет малооблачная, осадков метеорологи не прогнозируют. Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В ночные часы столбики термометров опустятся до +5…+7 °С.

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Осадков не ожидается в течение всей рабочей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, тепло в Московский регион принесёт антициклон со стороны Балтики. В Москве будет всю неделю солнечно, сухо, ветер слабый. К 25 апреля температура воздуха составит днём +19…+24 °С.

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