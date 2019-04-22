В Пекине готовится к открытию первая дорога только для велосипедистов

Пекин, , 08:41 — REGNUM В столице Китая, городе Пекине, до конца мая текущего года откроется первая в городе полностью велосипедная дорога, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии транспорта, передает агентство «Синьхуа».

Длина дороги составит 6,5 км, а целью её создания является разгрузить плотный транспортный поток между густонаселенным районом Хуэйлунгуань и районом Шанди на севере столицы, где расположено огромное количество компаний в области высоких технологий. В среднем около 11,6 тыс. человек ежедневно ездят на работу и с работы между этими районами.

Дорога, ширина которой составит шесть метров, будет состоять из трех полос, включая одну реверсивную. Конвейерные ленты для велосипедов и прочие агрегаты, будут установлены у заездов и съездов с дороги.

Отметим, что в Пекине имеется более 1,9 млн велосипедов совместного пользования, а также более 1014 км пешеходных и велосипедных дорожек. К 2020 году их протяженность, согласно планам муниципальных властей, должна разрастись до 3,2 тыс. км.