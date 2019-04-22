В Тихоокеанском университете прошла Неделя охраны труда

Хабаровск, , 08:35 — REGNUM Круглые столы, лекции и открытые занятия прошли в рамках Недели охраны труда в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), сообщает 22 апреля пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятия были приурочены к всемирному Дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. Его организаторами мероприятия выступили комитет по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, ректорат ТОГУ и Первичная профсоюзная организация работников вуза.

Во время мероприятий студенты вуза обучались правилам оказания первой помощи, основам безопасности труда, применяли полученные знания на практике.

Открылась Неделя охраны труда конкурсом рисунков, посвященных технике безопасности и лекцией «Оказание первой помощи пострадавшим». На практическом занятии «Правила пользования первичными средствами пожаротушения» преподаватели и студенты университета провели раскатку пожарного рукава и научились пользоваться огнетушителем. Завершилась неделя 20 апреля флешмобом «Скажем «ДА» охране труда».

Читайте также: В Хабаровском крае определили степень доступности связи в отдалённых сёлах