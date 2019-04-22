У православных христиан началась Страстная неделя

Москва, , 08:32 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа. Верующим предписывается строгий пост, когда запрещается употреблять скоромную пищу.

В понедельник священнослужители начнут мироварение — приготовление смеси из 50 ароматических веществ для освящения храмов и таинства крещения. В последнюю ночь поста верующие ожидают полуночи, после чего начинается празднование Воскресения Христова.

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