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У православных христиан началась Страстная неделя

Общество

Верующим предписывается строгий пост, когда запрещается употреблять скоромную пищу

У православных христиан началась Страстная неделя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Православные верующие ставят свечи в храме

Москва, 22 апреля 2019, 08:32 — REGNUM  Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа. Верующим предписывается строгий пост, когда запрещается употреблять скоромную пищу.

В понедельник священнослужители начнут мироварение — приготовление смеси из 50 ароматических веществ для освящения храмов и таинства крещения. В последнюю ночь поста верующие ожидают полуночи, после чего начинается празднование Воскресения Христова.

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