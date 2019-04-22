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Код «жёлтый» — южные и восточные прибрежные районы КНР окутал густой туман

Общество

Густой туман в ночь с 21 на 22 апреля накрыл прибрежные районы Поднебесной у Бохайского моря и Желтого моря на востоке Китая

Пекин, 22 апреля 2019, 08:29 — REGNUM  Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила 21 апреля «желтый» уровень погодной опасности в связи с густым туманом, который накрыл обширные прибрежные районы страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Густой туман в ночь с 21 на 22 апреля накрыл прибрежные районы Поднебесной у Бохайского моря и Желтого моря на востоке Китая, сообщили в Национальном метеорологическом центре (NMC).

Видимость в этих районах сократилась менее, чем до одного километра. Кроме того, густой туман ожидается и в провинции Шаньдун на востоке страны, а также в провинции Цзянси на юге страны.

Метеорологи предупреждают водителей соблюдать скоростной режим, а аэропорты, скоростные магистрали и морские порты предпринять все меры безопасности во имя обеспечения их бесперебойной работы.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого до оранжевого и красного.

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Погодные аномалии
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