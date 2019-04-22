Украинские СМИ раскрыли факты биографии Елены Зеленской

Киев, , 08:25 — REGNUM Будущая первая леди Украины, супруга лидера президентской гонки шоумена Владимира Зеленского Елена Зеленская (в девичестве — Кияшко) так же, как и её муж, родилась в Кривом Роге. Такие подробности биографии жены кандидата в главы государства опубликовал украинский телеканал ICTV.

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Елена и Владимир учились в одной школе, в параллельных классах, однако познакомились только будучи студентами университета. В браке они живут уже 16 лет и растят двух детей — дочь Александру 2004 года рождения и сына Кирилла, родившегося в 2013 году.

Известно, что будущая жена актёра училась в Криворожском техническом университете на строительном факультете, который закончила с отличием. Но по специальности работать не пошла. В настоящее время Зеленская работает автором в юмористической студии «Квартал-95», которой владеет сам Зеленский. Согласно налоговой декларации, Елене принадлежит 0,01% компании. Также она владеет 25% компании по переработке и консервированию рыбы.

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По данным журналистов, Зеленская была против выдвижения своего супруга на пост президента, но позже приняла его решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур голосования на выборах. По результатам обработки более 86% протоков лидирует шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали свыше 73% избирателей. Действующий глава государства Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,44% жителей страны.