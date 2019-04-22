Москвичам дали советы, чем кормить птиц на водоёмах

Москва, , 07:59 — REGNUM Жителям Москвы орнитологи дали рекомендации, чем можно подкармливать птиц на водоёмах. Нужно соблюдать несколько простых правил, сообщается на портале мэра столицы.

Важно не кормить птиц (в частности, уток) вредной едой, давать водоплавающим птицам правильный корм и не мешать их сезонным миграциям. Также нельзя подкармливать больных и раненых птиц.

Специалисты-орнитологи рекомендуют давать комбикорм, просо, овсянку, морковь, капусту. Корм желательно раскладывать в специальные кормушки. Кормить водоплавающих птиц хлебом нельзя.

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Как сообщалоИА REGNUM, ежегодно с декабря по апрель Мосприрода проводит акцию «Покормите птиц зимой». Москвичи смогут в течение зимы кормить птиц, оставшихся в городе, и помочь им перезимовать.

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