СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

Челябинск, , 07:54 — REGNUM В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района. Об этом журналистам сообщили в областном следственном управлении.

По данным СКР, днём 19 апреля его доставили родственники с жалобами на сердечную недостаточность. Теперь следователи выясняют, насколько своевременно ему оказывали медицинскую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ветеран, по официальным данным, 19 апреля должен был лечь в больницу на плановую. госпитализацию. По сведениям областного минздрава, больница предложила выслать за ним машину скорой помощи, но родственники доставили его самостоятельно. Когда мужчина поднимался по ступенькам крыльца, ему стало плохо. Предпринятые медиками усилия не помогли его спасти.

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