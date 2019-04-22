Поступающие в магистратуру УрФУ будут сдавать электронные экзамены

Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM Новая форма вступительных испытаний введена для поступающих в магистратуру Уральского федерального университета (УрФУ) с этого года, сообщает 22 апреля пресс-служба вуза.

Абитуриенты будут сдавать вступительные испытания в форме компьютерного тестирования, причём по направлениям подготовки, а не по каждой образовательной программе, как это было ранее. Поступающим можно будет выбрать максимум три направления, а в каждом из них — любое количество образовательных программ.

«Вступительные испытания можно пройти в компьютерных классах вуза с 24 июня, но перед этим нужно сдать документы в приемную комиссию», — пояснила директор центра нового приема УрФУ Юлия Воронцова.

Отмечается, что к 15 мая на сайте университета будут опубликованы программы вступительных испытаний и демоварианты по каждому направлению. Это поможет не только узнать темы заданий, но и понять, в какой форме они будут проходить.

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