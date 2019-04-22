Во Франции прошел новый митинг против политического режима в Алжире

Париж, , 07:46 — REGNUM Жители Франции алжирского происхождения собирались 21 апреля в Париже, девятую неделю подряд, чтобы выступить против режима, действующего в Алжире, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что мобилизация в Париже остается сильной. Ни отставка президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, ни объявление о президентских выборах, назначенных на 4 июля 2019 года, не стали решающими для участников протеста.

Митингующие призывали отказаться от «самодержавия» и «теократии» в Алжире.

Известно, что около 200 человек также провели демонстрацию в Марселе по призыву коллектива к демократической и социальной альтернативе в Алжире и ассоциации Mon Algeria Marseille.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Париже тысячи жителей Франции алжирского происхождения вышли с протестом, требуя «реальной смены режима» в Алжире.

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