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В 18 парках Москвы открылись пункты проката велосипедов

Общество

В 12 парках можно арендовать электромобили для детей

В 18 парках Москвы открылись пункты проката велосипедов
Прокат велосипедов

Москва, 22 апреля 2019, 07:38 — REGNUM  В Москве в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев, сообщается на портале мэра столицы.

Кроме того, в 12 зонах отдыха столицы можно арендовать электромобили для детей. Также для детей можно взять на прокат беговелы — гибриды самоката и велосипеда.

Пункту проката открыта в Парке Горького, «Сокольники», «Фили», в парке Победы на Поклонной горе и др. Прокат работает до 22:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, велопрокат в Москве начнёт работать в полном режиме на следующей неделе.

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