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СМИ: на Урале ветеран умер из-за отсутствия мест в больнице

Общество

В областном минздраве эту информацию опровергли, а министр готов пообщаться с журналистами и с женщиной, распространившей такие сведения

Челябинск, 22 апреля 2019, 07:34 — REGNUM  В Челябинской области разгорается скандал вокруг ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщают местные СМИ, 95-летнему мужчине стало плохо возле одной из больниц в Кизильском районе, а в больницу он якобы не попал из-за отсутствия там мест.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл на прошлой неделе. Информацию уже прокомментировали в областном минздраве. По данным медиков, ветераны Великой Отечественной войны ежегодно проходят диспансеризацию, а состояние их здоровья постоянно отслеживается. Кроме того, в любом стационаре есть специальные палаты для ветеранов, а госпитализируют их при наличии медицинских показаний, и отсутствие/наличие мест на это никак не влияет.

Что касается случая, который произошёл 19 апреля в Кизильском районе, то ветерану была назначена плановая госпитализация. Медики предложили прислать за ним машину скорой помощи, но родственники решили доставить его самостоятельно. И когда ветеран поднимался на крыльцо, ему стало плохо.

«Его тут же доставили в приёмный покой, провели весь комплекс реанимационных мероприятий в условиях стационара, но, к сожалению, спасти не смогли. Родственница, привезшая 95-летнего пациента, никаких претензий к действиям медперсонала не высказала», — пояснили в пресс-службе минздрава.

Кроме того, сегодня, 20 апреля, министр здравоохранения области Сергей Приколотин намерен провести брифинг по поводу этой ситуации. Ждут на него и ту женщину, которая заявила журналистам о том, что ветерана якобы не стали госпитализировать из-за отсутствия мест.

Читайте развитие сюжета: СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

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