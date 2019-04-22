В городах ФРГ в десятки раз увеличили штрафы за брошенный на тротуар мусор

Штутгарт, Германия, , 07:35 — REGNUM Многие города Германии сталкиваются с проблемой загрязнения улиц: это брошенные на тротуарах окурки, жвачки, стаканчики для кофе, неубранный собачий помет. Но штрафы за нарушение порядка серьезно возросли в некоторых землях или вырастут в скором будущем, передает немецкий канал n-tv 22 апреля.

В последние недели немецкие города применяют различные стратегии для наведения чистоты на улицах. Это увеличение штрафов за брошенный мусор, большие урны, усиление контроля. Например, отныне в населенных пунктах земли Баден-Вюртемберг брошенный окурок, жвачка или неубранный собачий помет влетит нарушителю в копеечку. В Мангейме с этого месяца брошенный окурок обернется штрафом в €75, жвачка — штрафом до €250. От €100 до €250 — цена оставленного собачьего помета. До сих пор штрафы за подобные проступки составляли €10−20. Правоохранительные органы Штутгарта создают патрули в штатском для контроля улиц.

Серьезно борются за чистоту в саксонском Дрездене. В 2018 году было заведено 1439 дел о мелких нарушениях (бросание жвачки или бумажного стаканчика). В общей сложности штрафы составили €33 тыс. Число возбужденных дел увеличивается здесь с каждым годом.

Согласно долгосрочному исследованию Ассоциации муниципальных предприятий ФРГ, проведенному с 2005 по 2017 годы, чаще всего нарушителями в этой сфере являются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Причина такого поведения — элементарная лень, а также отсутствие воспитания и образования.