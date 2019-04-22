Более 16 тыс. москвичей бесплатно проверились на туберкулёз

Москва, , 07:27 — REGNUM В Москве в акции по профилактике туберкулёза, приуроченной Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, приняли участие свыше 23 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

Более 16 тыс. москвичей бесплатно прошли обследование в городских поликлиниках, больницах: сделали флюорографию и проконсультировались с фтизиатром.

В лекциях, посвященных защите от заболевания и раннему выявлению туберкулёз, приняли участие более 7 тыс. человек.

Патологии легких выявлена у 2% москвичей. Из направили на дополнительную диагностику центры по борьбе с туберкулезом.

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Как сообщало ИА REGNUM, акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом проходила более чем в 100 городских медицинских организациях с 12 марта по 14 апреля.

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